تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، على تراجع في مؤشراتها نتيجة عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات المالية المصرية وصناديق الاستثمار العربية على أغلبية أسهم السوق . وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ لدى إغلاق جلسة التداول في مستهل تعاملات الأسبوع، بنسبة 46ر0 في المئة ليبلغ مستوى 91ر15339 نقطة . كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 82ر0 في المئة ليبلغ مستوى 05ر848 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 65ر0 في المئة ليبلغ مستوى 87ر2023 نقطة . وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مستوى 866 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2 مليار جنيه، وسجلت أسعار أسهم 54 شركة ارتفاعًا ، بينما تراجعت أسعار أسهم 104 شركات، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة . واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافي قيمة بلغت 3ر18 مليون جنيه، و6ر110 مليون جنيه، و5ر31 مليون جنيه، على التوالي ، بينما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافي قيمة بلغت 4ر95 مليون جنيه، و9ر2 مليون جنيه، و1ر62 مليون جنيه، على الترتيب .