زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى إجراء تصويت على الموازنة الإثنين

دعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل اليوم إلى إجراء تصويت في شأن الموازنة الاثنين، في محاولة لإخراج الإدارات الفدرالية من الشلل.

وقال ماكونيل في بيان: " أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13,00 (06,00 ت غ) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه في وقت مسبق".

وكان المشرّعون قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق يمنع الشلل في الإدارات الفدرالية.