أستراليا تشهد سلسلة حرائق بالغابات

يواصل رجال الإطفاء الأستراليين معالجة سلسلة الحرائق التي شهدتها الغابات في مناطق عدة من ولايتي نيوساوث ويلز وفيكتوريا بعد تجاوز درجات الحرارة 39 درجة مئوية.

وكان رجال الإنقاذ قد قاموا بإجلاء أكثر من 200 شخص بقوارب من محمية ناشيونال بارك في جنوب مدينة سيدني بعد اندلاع الحرائق في أنحاء متفرقة من المحمية حيث

تقوم الشرطة بالتحقيق من احتمال إضرامها على نحو متعمد أو بفعل عدم اتباع عدد من السكان تعليمات السلامة العامة .