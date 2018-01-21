«فيسبوك»: الأولوية في بث المشاركات لوسائل الإعلام الجديرة بالثقة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أن الشركة ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" في بث مشاركات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة". وقالت الشركة، التي تملك أكثر من ملياري مستخدم شهريا، إنها ستستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام الجديرة بالثقة، بحسب "رويترز". واستعرض زوكربيرج هذا التعديل في تدوينة على "فيسبوك"، قائلا إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة. وكتب زوكربيرج "هناك كثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم"، مضيفا "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشكلات تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها". وفي الوقت نفسه قال زوكربيرج إن كم الأخبار بشكل عام على "فيسبوك"، سيتقلص إلى نحو 4 في المائة من محتوى خدمة البث الإخباري، مقارنة بـ 5 في المائة حاليا.

وأكد مؤسس "فيسبوك" أن التحديث الجديد لن يغير من معدل الأخبار التي ستظهر على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن التحوّل سيكون في توازن الأخبار التي يتابعها المستخدمون بحسب المصادر التي قُرر أنها موثوقة في المجتمع.

وكان لدى "فيسبوك" علاقة قوية مع الوسائل الإخبارية خاصة تلك التي لها ميول سياسية قوية، وفي عام 2016 أعرب مشرعون جمهوريون أمريكيون عن قلقهم إزاء قيام "فيسبوك" بكبح القصص الإخبارية التي تهم القراء المحافظين.

وقال زوكربيرج الأسبوع الماضي إن الشركة ستغير الطريقة التي ترشح بها المشاركات ومقاطع الفيديو في خدمة البث الإخباري لتحديد أولويات ما يشارك به الأصدقاء والعائلات.