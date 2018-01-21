الملك سلمان يأمر بتأمين منزل وسيارة للمواطن النعمي

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد علي النعمي ، الذي فقد ستة من أبنائه وزوجته في حادث مروري الخميس الماضي بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على تبرعه السخي ولفتته الكريمة، كما هي عادته مع جميع أبنائه المواطنين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يجعل ذلك في موازيين أعمالهما الخيرة وأن يثيبهما على تلمسهما وتلبيتهما لحاجات أبنائهم المواطنين في مناطق المملكة كافة.