السعودية ودورها الوطني العالمي

اتفقت دول مجموعة العشرين قبل عدة أعوام، على أن السعودية "العضو في المجموعة" أكثر البلدان التزاما بتعهداتها فيها، بل إن هناك بعض التعهدات المحلية والعالمية أوفت بها قبل مواعيدها. وهذه الحقيقة ليست جديدة عليها، إلا أن اعتراف أكبر اقتصادات العالم بها، يعزز مرة أخرى الدور السعودي على مختلف الساحات، ولا سيما أننا "كما نعرف" أن مجموعة العشرين أخذت زمام المبادرة الاقتصادية على الساحة الدولية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعد التزام المملكة بتعهداتها جزءا من استراتيجيتها، في حين وجدنا أن دولا كبرى لم تفِ ببعض تعهداتها، وبعضها الآخر أوفى بتعهداته متأخرا في مواعيدها. وقد اعترفت بذلك في غير مناسبة، ووعدت بأن تكون حكوماتها بمستوى تعهداتها.

من هنا، فإن تأكيد المملكة في الاجتماع الأول على مستوى السفراء لمجموعة الـ 77 والصين لعام 2018، على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا وإقليميا ودوليا، هذا التأكيد يمكن اعتباره تحصيل حاصل. فالرياض تستطيع أن تقف في كل المحافل الدولية، ليس فقط للتأكيد على الإيفاء بالتزاماتها، بل بعرض ما أوفت به حقا. إنه وحده يتحدث عن نفسه. والالتزامات المشار إليها دخلت في المملكة ضمن الاستراتيجية الكبرى التي يجري تنفيذها بالفعل، وباتت منذ زمن جزءا أصيلا من حراكها الاقتصادي التنموي، كما أنها نجحت على أكثر من صعيد في إتمام برامج ومشاريع قبل مواعيدها المقررة، وهي ماضية في هذا السبيل، بعدما شهدت بالفعل نتائج فعلية لأدائها الاحترافي هذا في وضع السياسات وتنفيذها، وطرح المشاريع وإتمامها.

و"رؤية المملكة 2030" تتضمن "كما هو معروف" جوانب استراتيجية مختلفة، بما فيها آليات تنفيذية تختص بالداخل والخارج. ومن النقاط المهمة فيها، أنها وضعت الحوكمة ضمن المحاور الرئيسة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وهذه التنمية هي في الواقع الركيزة الأولى لـ "رؤية المملكة"، في إطار البناء الاقتصادي الذي يجري تشييده على مختلف الساحات. فالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تعتبر في السعودية ثروة وطنية أخرى تضاف إلى ثرواتها، لأنها تحاكي المستقبل ومتطلباته، خصوصا في ظل الاقتصاد الجديد الذي يجري بناؤه على مدار الساعة، للوصول إلى الغايات التي وضعت من أجلها "الرؤية". وفي المملكة أيضا، يتم التركيز على الكفاءات الوطنية التي تعد حجر أساس أخرى في عملية البناء المشار إليها.

تميزت المملكة في تاريخها بإطلاق المبادرات والعمل على تنفيذها، بما فيها تلك التي تشمل أطرافا دولية أخرى. ولذلك فإنها تركز بصورة كبيرة على العمل الجماعي. وفي مجموعة الـ 77 هناك محور رئيس تتصدر المملكة العمل فيه، يتعلق بتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة. وهنا أيضا تقف السعودية في المقدمة، لأنها تعتقد أنه من الضروري أن تمضي كل البلدان إلى الأمام، بحيث لا يتخلف أي منها عن الركب، وتحديدا تلك المنتمية إلى النطاق النامي. والرياض، أطلقت في الواقع مشروعات فردية متعددة في هذا المجال، كما أنها تمضي قدما في المشروعات الدولية المشتركة لتحقيق هذا الهدف. إن استراتيجيتها الوطنية السعودية على الساحة العالمية، تليق بمكانة المملكة على هذه الساحة.

تعمل السعودية على البناء المحلي والعالمي، وهي ترى أن كل خطوة متقدمة في هذا المجال، تدخل في الإطار الإنساني، خصوصا أنها منطلقة من أساس وطني محلي متين.