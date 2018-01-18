"أوبك" تتوقع زيادة إمدادات منافسيها 1.15 مليون برميل يوميا

رفعت "أوبك" توقعاتها لإمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة في 2018، في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخري الأمريكية على ضخ مزيد من الخام، ما يضعف أثر اتفاق تقوده "أوبك" للتخلص من تخمة المعروض وانهيار كبير في إنتاج فنزويلا.

وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري أمس أن المنتجين من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام الجاري ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

وقالت "أوبك" في التقرير "ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى السوق ولا سيما في أمريكا الشمالية وبخاصة النفط المحكم"، مشيرة إلى النفط الصخري.

وبدأت "أوبك" وروسيا وعدد من المنتجين من خارجها خفض الإمدادات قبل عام بهدف التخلص من تخمة المعروض من الخام التي تراكمت منذ عام 2014، ومدوا الاتفاق حتى نهاية عام 2018.

وقد يزيد توقع "أوبك" ارتفاع إمدادات المنافسين الجدل بشأن فعالية استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج، وتجتمع لجنة مراقبة وزارية في مطلع الأسبوع المقبل في سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تبحث استراتيجية الخروج من الاتفاق.

لكن في مقابل هذه التوقعات أظهرت مؤشرات في التقرير أن التزام "أوبك" بتخفيضات الإنتاج ظل مرتفعا في كانون الأول (ديسمبر)، وأن إنتاج فنزويلا النفطي تراجع بدرجة كبيرة في هذا الشهر.

وارتفعت أسعار النفط بعد نشر التقرير ليجري تداولها أعلى من 69 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2014.

وأظهرت حسابات "رويترز" التي استندت إلى بيانات "أوبك" أن التزام دول "أوبك" الإحدى عشرة بأهداف الإنتاج ارتفع إلى 129 في المائة من النسبة البالغة 121 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وينخفض إنتاج فنزويلا النفطي بسبب أزمة اقتصادية. وأخطرت فنزويلا "أوبك" أن إنتاجها النفطي تراجع بنحو 216 ألف برميل يوميا إلى 1.621 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر)، ويعتقد أنه أدنى مستوى في عقود.

إلى ذلك، قالت محللة في قطاع الطاقة أمس "إن صادرات النفط الخام الأمريكية قد تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا في العام الجاري بارتفاع نحو 45 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة الإقبال العالمي على الخام الخفيف منخفض الكبريت".

وأشارت أمريتا سين الشريكة المؤسسة وكبيرة محللي النفط لدى "إنرجي أسبكتس" في تصريحات خلال قمة للنفط في هيوستون إلى أن "النصف الثاني من العام سيشهد نمو إنتاج النفط بشكل ساحق"، مضيفة أن "صادرات الساحل الأمريكي على خليج المكسيك ستكون قوية".

وصدرت الولايات المتحدة 1.037 مليون برميل يوميا في المتوسط في الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.