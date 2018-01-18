الأسهم السعودية تستقر عند 7539 نقطة.. والسيولة تصعد 11 %

كسرت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعاتها التي دامت ست جلسات لتنهي جلسة أمس على تراجع هامشي وأغلقت عند 7539 نقطة. أشير في التقارير السابقة إلى حالة ضعف الاتجاه العام للسوق وأنه سيجد صعوبة في إكمال الارتفاعات في ظل استقرار السيولة رغم ارتفاع أسعار الأسهم، التي تضعف القوة الشرائية لمحافظ المتداولين مقابل تراكم الأرباح الرأسمالية المحفزة للمضاربين في البيع لجني الأرباح. ولا تزال السوق تعطي إشارات سلبية والإغلاق دون الـ7500 نقطة، سيؤكد تلك الإشارات ومن ثم تدخل السوق في موجة جني أرباح.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7539 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7560 نقطة رابحا 0.28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7512 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7539 نقطة فاقدا أقل من نقطة بتغير طفيف. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 343 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35.2 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 44 مليون سهم لتصل إلى 204 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 13 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.6 في المائة.

كان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 724 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 14 في المائة بقيمة 500 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أكسا التعاونية" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 24.44 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 5.1 في المائة ليغلق عند 47.05 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 20.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 10.28 ريال، يليه "الجوف" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 29.94 ريال، وحل ثالثا "مشاعر ريت" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 9.59 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 31 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 308 ملايين ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 221 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية