السوق الموازية ترتفع للجلسة الثانية وسط انخفاض كميات التداول 38 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3090 نقطة رابحة ست نقاط بنسبة 0.22 في المائة. وتراجعت قيم التداول 16 في المائة بنحو 315 ألف ريال لتصل إلى 1.6 مليون ريال، بمعدل 6.4 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 38 في المائة بنحو 47 ألف سهم لتصل إلى 77 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.46 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 6 في المائة إلى 252 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار سهمي "ثوب الأصيل" و"الكثيري". وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 15.89 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 26.02 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.76 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 446 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 433 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 304 آلاف ريال.