ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3090 نقطة رابحة ست نقاط بنسبة 0.22 في المائة. وتراجعت قيم التداول 16 في المائة بنحو 315 ألف ريال لتصل إلى 1.6 مليون ريال، بمعدل 6.4 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 38 في المائة بنحو 47 ألف سهم لتصل إلى 77 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.46 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 6 في المائة إلى 252 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار سهمي "ثوب الأصيل" و"الكثيري". وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 15.89 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 26.02 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.76 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.4 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 446 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 433 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 304 آلاف ريال.
- الأسهم السعودية تستقر عند 7539 نقطة.. والسيولة تصعد 11 %
- السوق الموازية ترتفع للجلسة الثانية وسط انخفاض كميات التداول 38 %
- البورصات الخليجية تتحرك في نطاق ضيق .. وجني أرباح يهبط بـ "أبو ظبي"
- تراجع مشاريع الإسكان في أمريكا بأكثر من المتوقع في ديسمبر
- "روسيا البيضاء" تسمح باستخدام البيتكوين في منطقة اقتصادية خاصة
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- السعودية
- السوق الموازية ترتفع للجلسة الثانية وسط انخفاض كميات التداول 38 %
أسواق الأسهم- السعودية
- "تداول": إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء القادم
- السحيمي: نعمل على خطة ستجعل من سوق الأسهم السعودية الأكبر في المنطقة
- تأجيل ضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي"..واعادة التقييم في مارس 2018
- «السوق» تتأهب لموجة شراء كثيف قبل انضمامها إلى مؤشر «فوتسي»
- تقرير تداول الأسبوعي.. المستثمرون الأجانب يرفعون حصتهم في الأسهم السعودية إلى 4.34%
- في أسوأ جلسة منذ 3 أشهر.. الأسهم تفقد 35 مليار ريـال من قيمتها السوقية
- الأسهم السعودية موعودة بـ 3 محفزات سترفع سيولتها وتجذب الاستثمارات
- محللون: سوق الأسهم تسير صعودا نحو 8500 نقطة
- رهان «أرامكو».. محركات سيارات صديقة للبيئة عالية الكفاءة
- الأسهم السعودية تتجاهل النتائج الإيجابية للشركات وتكسر حاجز 7000 نقطة
أضف تعليق