البورصات الخليجية تتحرك في نطاق ضيق .. وجني أرباح يهبط بـ "أبو ظبي"

تحركت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها صعودا وهبوطا في نطاق ضيق أمس، بينما أسهم نشاط اندماج واستحواذ في قطاع الرعاية الصحية في دفع البورصة المصرية إلى الصعود.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى 4625 نقطة بفعل جني أرباح أسهم المصارف والاتصالات. وتراجع قطاع المصارف بنسبة 0.49 في المائة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.44 في المائة، وتصدر سهم بنك أم القيوين التراجعات بنحو 10 في المائة. كما عمّقت تراجعات قطاع الاتصالات من خسائر المؤشر بنسبة 0.28 في المائة بعد هبوط سهم "اتصالات".

في المقابل ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.67 في المائة مدفوعاً بسهم "إشراق العقارية" بنحو 2.63 في المائة، و"الدار العقارية" بنحو 1.75 في المائة.

وزاد قطاع الطاقة بنحو 0.14 في المائة بدعم من سهم "أدنوك للتوزيع" المرتفع بنسبة 0.38 في المائة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة إلى 3531 نقطة بفعل ضغوط بيع على أسهم قيادية مع انخفاض سهم "داماك العقارية" 1.7 في المائة وسهم "دي إكس بي" للحدائق الترفيهية 3.3 في المائة. وانخفض "المصارف" 0.5 في المائة مع تراجع "الخليجي التجاري" و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.8 في المائة و0.7 في المائة على التوالي.

وزاد مؤشر قطر 0.5 في المائة إلى 9200 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 6639 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1333 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5024 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المائة إلى 15413 نقطة مع صعود سهم المجموعة المالية هيرميس 2.5 في المائة، بينما زاد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في البلاد، 2.35 في المائة.

وقفز سهم "مستشفى النزهة الدولي" 10 في المائة إلى 75.62 جنيه مصري، بينما صعد سهم "مستشفى كليوباترا" 7.4 في المائة بعدما قالت "النزهة"، "إن "كليوباترا" تسعى للحصول على الموافقة التنظيمية لتقديم عرض شراء ملزم لـ "النزهة" بأكملها".

وبحسب ـ "رويترز" ـ أضافت "النزهة" أن "كليوباترا"، التي تتلقى المشورة من المجموعة المالية هيرميس، ستعرض على مساهمي "النزهة" 90 جنيها للسهم وتعتزم إلغاء إدراجها في البورصة".

وشركات المستشفيات ليست في قائمة المؤشر الرئيسي للبورصة، لكن الأنباء عززت المعنويات في السوق، حيث يأمل المستثمرون أن ذلك قد يحفز على مزيد من الاندماجات والاستحواذات في اقتصاد البلاد الذي يشهد تعافيا.