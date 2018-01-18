السوق الموازية تكسب 13 نقطة.. وقيم التداول تقفز 247 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 3084 نقطة رابحة 13 نقطة. وقفزت قيم التداول 1.4 مليون ريال بنسبة 247 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 7.2 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 267 في المائة بنحو 90 ألف سهم لتصل إلى 123 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.7 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 192 في المائة بنحو 177 صفقة لتصل إلى 269 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع "ريدان" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 15.70 ريال، واستقرت البقية. تصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 64 ريالا. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 749 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 339 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 307 آلاف ريال.