الأسهم السعودية تحافظ على مستوى 7500 نقطة رغم تزايد نشاط البيع

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة على التوالي لتحافظ على أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وأغلقت عند 7539 نقطة بمكاسب ثماني نقاط فقط هي الأقل في سلسلة الارتفاعات الحالية مع تزايد وتيرة تراجع السيولة، حيث تراجعت 14 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال، في إشارة إلى استمرارية ضعف الاتجاه الصاعد مع المكاسب الهامشية في ظل تباين أداء القطاعات والأسهم.

وأظهرت السوق أثناء الجلسة نشاط البائعين حيث فقدت خلال تعاملات الجلسة نحو 0.3 في المائة وذلك يحدث لأول مرة منذ بداية سلسلة الارتفاعات الحالية حيث كان المشترون مسيطرين على مجريات التداول، وهذا التزايد في الضغوط البيعية ما لم يواجه بنشاط السيولة الشرائية فستجد السوق طريقا نحو جني الأرباح الذي سيكون طبيعيا وثانويا حيث لا تزال السوق تتمتع بعوامل تدعم ارتفاعها على المدى المتوسط.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7531 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7550 نقطة رابحا 0.25 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7507 نقاط فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7539 نقطة رابحا ثماني نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وتراجعت السيولة 14 في المائة بنحو 529 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بمعدل 35 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 160 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.84 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 14 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 86 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.66 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.96 في المائة. تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.57 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 992 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 594 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 525 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "جازادكو" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 18.03 ريال، يليه "الدرع العربي" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 41.98 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 63.79 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت الجنوب" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 48.81 ريال، يليه "المملكة" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 9.14 ريال، وحل ثالثا "هرفي للأغذية" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 46.85 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 391 مليون ريال، يليه "سابك" بنسبة 12 في المائة بقيمة 371 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 299 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية