مبيعات السيارات الأوروبية تتجاوز 15 مليونا في 2017 .. الأعلى منذ 10 سنوات

تجاوزت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 15 مليون سيارة وهو أعلى مستوى لها منذ 2007 بزيادة نسبتها 3.4 في المائة عن مبيعات 2016.

وبحسب "الألمانية"، فقد أشار الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة في كل الأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا التي تأثرت بقرار خروجها الأوروبي، حيث تراجعت المبيعات فيها بنسبة 5.7 في المائة سنويا.

في الوقت نفسه تراجعت المبيعات خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بنسبة 4.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي في الاتحاد الأوروبي لأن عدد أيام العمل في الشهر الماضي كان أقل منها بيوم عن عدد أيام العمل في الشهر نفسه من 2016.

وحافظت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية على المركز الأول في السوق الأوروبية من حيث المبيعات حيث وصلت حصتها السوقية إلى 23.7 في المائة، وتلتها مجموعة "بيجو ستروين" الفرنسية بحصة قدرها 12 في المائة، ورينو الفرنسية بحصة قدرها 10.6 في المائة، وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية بحصة قدرها 6.8 في المائة.

وسجلت عمليات تسليم "فولكسفاجن" زيادة بنسبة 4.3 في المائة إلى 10.74 مليون عربة في عام 2017 ما يشكل رقما قياسيا بعد عامين من فضحية "ديزل جيت"، بينما تبذل جهودا للاحتفاظ بتصنيفها أولى في العالم.

وسرّعت المجموعة التي تضم نحو 12 ماركة سيارات بينها أودي وبورشه وسيات وسكودا وشاحنات مان وسكانيا، وتيرة الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) وباعت نحو مليون عربة في العالم أي بزيادة سنوية نسبتها 8.5 في المائة.

ويمكن أن تحتفظ المجموعة بمرتبتها الأولى في العالم في هذا القطاع بعد أن انتقلت إلى "تويوتا" عام 2016، وتعول المجموعة اليابانية التي لم تنشر أرقامها بعد على بيع 10.35 مليون سيارة في العالم 2017.

ويمكن أن يتقدم التحالف بين "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" و"رينو" على "تويوتا"، وتعول هذه الشركات مجتمعة على بيع 10.5 مليون عربة في مجمل العام الماضي.

وبعد عام 2015 السيئ، عادت "فولكسفاجن" إلى وتيرتها على صعيد التسليم وعززت تقدمها العام الماضي، ومن جهتها، عززت الصين مكانتها في السوق العالمية بتقدم بنسبة 5.1 في المائة مع بيع نحو 4.2 مليون عربة.

وفي الولايات المتحدة، سجلت المبيعات تحسنا بـ 5.8 في المائة مع بيع 625 نحو ألف عربة، وكانت فضحية "ديزل جيت" حول الغش بأداء سيارات "فولكسفاجن" التي تعمل بالديزل تفجرت في الولايات المتحدة خلال أيلول (سبتمبر) 2015.