نتفليكس وأمازون برايم تستعدان لإنفاق مليارات الدولارات في 2018

صار مسلسل "جيم أوف ثرونز" الذي تعرضه شبكة "إتش بي أو" ملك عالم البث المباشر في العالم في السنوات الأخيرة. ولكن 2018 سيشهد إنفاق الشبكتين المنافستين "نتفليكس" و"أمازون برايم" مليارات الدولارات في محاولة لإنتاج عروض جديدة بمقدورها سرقة التاج.

تعتزم شركة نتفلكس للبث المباشر عبر الإنترنت إنفاق نحو ثمانية مليارات دولار في 2018 وتسعى قريبا لإنتاج بنفسها نصف محتواها.

حددت نتفليكس 80 اسما لإطلاقها العام الجاري. وبالمقارنة، أطلقت ديزني (التي تشمل أيضا بيكسار ومارفل ولوكاسفيلم)، 13 فيلما في 2016، في حين أطلقت سوني في نفس العام 38 فيلما.

وتكثف أمازون برايم أيضا إنتاجها التلفزيوني والسينمائي. وبحسب تقرير صدر في مجلة "فاريتي"، لدى أمازون نحو 70 مسلسلا و20 فيلما قيد الإنتاج أو في طريقها لذلك. وتشمل "لازروس" من كتاب الرسوم المتحركة للمؤلف جريج روكا. وتدور أحداث القصة في المستقبل ويشهد قيام العائلات المختصمة بتأجير قتلة لقتل بعضهما البعض.

ثم هناك مسلسل الخيال العلمي "سنو كراش" القائم على رواية من تأليف نيل ستيفنسون. ويتمحور حول عامل توصيل بيتزا الذي يدخل في المساء عالما افتراضيا يسمى "ميتافيرس". ومن ناحية أخرى في مسلسل "رينج وورلد" ينضم رجل إلى مهمة بحثية في جانب الكائنات الفضائية.

وأحد أهم عروض نتفليكس في 2018 من المحتمل أن يكون مسلسل "ديسانشانتمنت" (Disenchantment ) المؤلف من 20 حلقة وهو من تأليف مات جرونينج مؤلف "عائلة سيمبسون".

ومن بين المسلسلات العائدة في 2018 ، "البرتقالي هو الأسود الجديد" الموسم السادس و"ناركوس" الموسم الثالث والرابع و" 13 ريزونس واي" الموسم الثاني و"أريستيد ديفلوبمنت" الموسم الخامس و"أنبريكابل كيمي شميت" الموسم الرابع.

وبشكل عام من المحتمل أن يشهد 2018 زيادة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت. ففي يوم واحد في كانون ثان/يناير 2017، شاهد مستخدمو نتفليكس في مختلف أنحاء العالم 250 مليون ساعة من الأفلام والعروض التلفزيونية. وهناك فرصة جيدة لكسر الرقم القياسي في .2018

