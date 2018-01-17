خادم الحرمين الشريفين يدعو أمير الكويت لحضور ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت دعوة سموه لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي سيقام في الرياض في الأول من شهر فبراير.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الفايز خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له في قصر بيان اليوم.