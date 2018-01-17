"ساما": يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم عبر حساب "ساما تهتم" في تويتر أنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.

وقالت المؤسسة أنه يجوز لجهة التمويل الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 2014/11/8.