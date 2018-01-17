«هيئة الاستثمار»: منح 10 تراخيص لمنشآت أجنبية خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66 مليون ريال.

وأوضح إبراهيم السويل وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الرخص التي منحت الأسبوع الماضي، تنوعت بين تراخيص خدمات، وتجارية، وصناعية، بواقع سبعة تراخيص للخدمات، واثنين صناعيين، وواحد تجاري، لافتا إلى أن إجمالي التمويل للتراخيص بلغ 66.5 مليون.

وأضاف السويل أن التراخيص الـ 10 الممنوحة شملت منشآت أجنبية استثمارية مشتركة مع المملكة، وأخرى لشركات أجنبية خالصة، مشيراً إلى أن المنشآت الأجنبية التي منحها التراخيص هي من دول (أمريكا، وسويسرا، والأردن، وتركيا، وإيرلندا، والإمارات، ولبنان، لوكسمبورج).

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى استقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ مزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي - الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.