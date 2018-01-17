السوق الموازية تستقر عند 3071 نقطة .. والسيولة تهبط 58 %

أغلقت السوق الموازية "نمو" على شبه استقرار أمس، بنسبة انخفاض طفيفة 0.05 في المائة عند 3071 نقطة، وانخفضت السيولة 769 ألف ريال بنسبة 58 في المائة لتصل إلى 558 ألف ريال، بمعدل ستة آلاف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 42 في المائة بنحو 24 ألف سهم لتصل إلى 33.7 ألف سهم بمعدل تدوير 0.20 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 82 صفقة بنسبة 47 في المائة إلى 92 صفقة. وارتفع سهم "الكثيري" وحيدا بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 23.28 ريال مقابل تراجع البقية واستقرار ثلاثة أسهم. وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق نعد 62.50 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 16.12 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 12.04 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 208 آلاف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 151 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 52 ألف ريال.