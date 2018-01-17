روسيا: السوق لم تحقق التوازن بعد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، "إنه ينبغي الاستمرار في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده "أوبك" وروسيا، نظرا لأن السوق لم تحقق التوازن بعد".

وبحسب "رويترز"، بدأت تخفيضات الإنتاج قبل عام في محاولة للتخلص من تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية، ما قاد سعر خام القياس العالمي برنت إلى الارتفاع أكثر من 50 في المائة منذ منتصف العام الماضي ليسجل 70 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. وقالت "لوك أويل"، إحدى الشركات الروسية الرائدة في إنتاج الخام، "إن على روسيا أن تبدأ في الخروج من الاتفاق إذا ظلت الأسعار عند 70 دولارا للبرميل لأكثر من ستة أشهر".

وقال نوفاك للصحافيين على هامش منتدى جايدار السنوي "في الوقت الحالي أعتقد أن الاتفاق يجب أن يستمر وألا نتفاعل مع التغيرات اللحظية العابرة. أعتقد أننا بحاجة إلى الاتساق والاستقرار في قراراتنا وأن نصدر أحكامنا بعناية وبناء على نظرة طويلة المدى". كان نوفاك قد قال يوم الجمعة "إن احتمال الإنهاء التدريجي للاتفاق الذي يستمر حتى نهاية 2018 سيكون محل نقاش خلال اجتماع 21 كانون الثاني (يناير) في سلطنة عمان".

وأبلغ نوفاك الصحافيين أمس، أنه لا ينظر إلى سعر النفط كمؤشر أول، وأن التوازن بين العرض والطلب في السوق أهم. وقال "إن من غير الواضح ما إذا كانت الأسعار الحالية طويلة الأجل"، مضيفا أنها "قد تتأثر بزيادة برودة الجو التي تميل إلى قيادة الأسعار صوب الارتفاع". وأضاف أنه "ما زال مصرا على توقعاته بأن تدور الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل في 2018".