صناعة النفط الأمريكية على وشك تحطيم الرقم القياسي.. 10 ملايين برميل يوميا

من المنتظر أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي متجاوزا عشرة ملايين برميل يوميا بفضل زيادة إنتاج النفط الصخري، ليحطم الرقم القياسي الذي سجل في عام 1970 ويعبر عتبة جديدة لم يكن أحد يتصورها قبل عشر سنوات.

بل إن هذا الرقم القياسي الجديد المتوقع أن يتحقق خلال أيام لن يستمر طويلا على الأرجح. فالحكومة الأمريكية تتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا في أواخر عام 2019 ليناطح إنتاج روسيا. وبحسب "رويترز"، فإن الآثار الاقتصادية والسياسية لارتفاع الإنتاج الأمريكي تمثلت في خفض واردات البلاد من النفط بمقدار الخُمس على مدار عشر سنوات وإتاحة وظائف بمرتبات كبيرة في المجتمعات الريفية وتقليص أسعار البنزين للاستهلاك المحلي بنسبة 37 في المائة من الذروة التي بلغتها في عام 2008.

وقال جون إنجلاند، رئيس قسم الطاقة والموارد الأمريكية في شركة ديلويت الاستشارية "كانت لذلك آثار إيجابية لا تصدق على الاقتصاد الأمريكي وعلى قوة العمل بل وعلى خفض بصمتنا الكربونية"، إذ حل الغاز الصخري محل الفحم في محطات توليد الكهرباء.

وقفز حجم التجارة اليومية في التعاقدات الآجلة على النفط الأمريكي لأكثر من مثليه في السنوات العشر الأخيرة فتجاوز متوسطه 1.2 مليار برميل يوميا خلال 2017 وذلك وفقا لمجموعة سي.إم.إي لإدارة البورصات.

كما أصبح سعر خام القياس الأمريكي، غرب تكساس الوسيط، يحظى بمتابعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم من جانب المتعاقدين الأجانب على شراء البنزين ووقود الديزل والنفط الخام الأمريكي.

ولا تزال مسألة ما إذا كان من الممكن أن يستمر الإنتاج الصخري بهذه الوتيرة سؤالا مفتوحا. فقد أثار النمو السريع مخاوف من اقتراب هذه الصناعة من ذروتها ومن أن تكون توقعات الإنتاج مفرطة في التفاؤل.

وقد سجلت تكاليف الأيدي العاملة والخدمات المتعاقد عليها ارتفاعا حادا في الآونة الأخيرة في أكثر حقول النفط نشاطا وارتفعت بشدة أسعار الأراضي التي يمكن الحفر فيها، كما أن بعض المستثمرين الذين يمولون الإنتاج الصخري يطالبون شركات الإنتاج بالتركيز على تحسين العوائد في الأجل القصير بدلا من التوسع في الحفر.

غير أن المنتجين الأمريكيين فاقوا بالفعل التوقعات وتغلبوا على تحديات خطيرة بما في ذلك الجهود الأخيرة التي بذلتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لكي تخسف الأرض بشركات الإنتاج الصخري وذلك بإغراق الأسواق العالمية بالنفط.

وتصدر الولايات المتحدة الآن ما يصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام وستصل القدرة التصديرية هذا العام إلى 3.8 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي. وتم تعديل المرافئ التي بنيت من أجل استيراد الغاز الطبيعي المسال بما يسمح لها بالتصدير.

وأدى هذا الطلب على الصادرات مع ارتفاع الإنتاج في مواقع نائية مثل غرب تكساس ونورث داكوتا إلى طفرة في إنشاءات خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة.

وتوضح بيانات إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة أن الشركات ومنها كيندر مورجان وإنتربرايز برودكتس بارتنرز أضافت 26 ألف ميل من خطوط الأنابيب لنقل السوائل في السنوات الخمس من 2012 إلى 2016، كما أنه يجري التخطيط لمشروعات أخرى بمليارات الدولارات لمد خطوط الأنابيب.

وتقول شركات الحفر الأمريكية "إن بوسعها زيادة الإنتاج".

وقال ماتياس شليشت، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة بيكر هيوز وحدة خدمات حقول النفط التابعة لـ "جنرال إلكتريك"، "نحن مستمرون في تحقيق التحسينات وحفزها".

وأضاف أن "من الممكن الآن حفر الآبار خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع بعد أن كانت عملية الحفر تستغرق ما يصل إلى الشهر قبل بضعة أعوام".



التكنولوجيا تفتح حقولا جديدة



وبحسب الوكالة تتوقف المرحلة المقبلة من نمو الإنتاج الصخري على أساليب استخراج مزيد من النفط من كل بئر. وتقوم الشركات الآن بتثبيت مجسات على رؤوس الحفر لتحقيق مزيد من الدقة في الوصول إلى المكامن النفطية مستخدمة في ذلك الذكاء الصناعي والتشغيل عن بعد لتحقيق أقصى استفادة من المعدات والمهندسين المدربين.

وقالت كيت ريتشارد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة وارويك إنرجي التي تمتلك حصصا في أكثر من خمسة آلاف بئر في الولايات المتحدة، "إن التكنولوجيا ستساعد على تحقيق مزيد من الأرباح مع التوسع في الاستثمارات الذي يدفع أعدادا أكبر من المنتجين إلى حفر آبار في المناطق الأقل إنتاجية".

وقدرت في مقابلة أن نحو ثلث الأموال القادمة من الاستثمارات المباشرة في الإنتاج الصخري ستستغل في استخراج كميات أكبر من النفط من مناطق أغفلها المستثمرون.

كما أن ارتفاع الأسعار، الذي بلغ نحو عشرة دولارات للبرميل في الشهرين الأخيرين، قد يشجع الصناعة على استكمال العمل في عمليات الحفر المتأخرة في نحو 7300 بئر صخرية لم تستكمل وتراكمت بسبب نقص أطقم العاملين والمعدات.

ودفع ارتفاع الأسعار شركات موردة تقدم خدمات التكسير الهيدروليكي مثل كين جروب وليبرتي أويل فيلد سيرفيسز إلى شراء معدات جديدة باهظة التكلفة توقعا لزيادة نشاطها.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات خدمات التكسير في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة هذا العام لتقترب من المستوى القياسي الذي سجل في عام 2014 وبلغ 29 مليار دولار، وفقا لشركة سبيرز آند أسوشيتس لأبحاث حقول النفط.