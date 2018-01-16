مجلس الوزراء يوافق على تأجير الأراضي التابعة لـ "الزراعة"

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

ورأس الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، والرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ونتائج استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك، على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية العراق حكومة وشعباً ولذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة مع جمهورية العراق الشقيقة ضد أعمال الإرهاب والتطرف.

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من ستمائة وخمسين وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، ثمن تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، حيث عدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م.

كما أشاد المجلس ببيان الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وما اشتمل عليه من دعوة جميع حلفاء أمريكا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، الذي عده الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب حيث مول وسلح ودرب أكثر من مائة ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع وإسكات الشعب الإيراني، كما ثمن المجلس إعلان القضاء الأمريكي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول "حزب الله" الإرهابي على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم .

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإطلاق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج " سكني 2018م " بإجمالي 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي .

وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني في جمهورية السودان ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .



ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 19 / 39 / د ) وتاريخ 6 / 2 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك على النحو الموضح في القرار .

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على توصية لجنة أراضي الدولة رقم (2) وتاريخ 8 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها ـ نظاماً ـ لإقامة أي نشاط متصل بالقطاع الزراعي أو غيره .

خامساً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السادسة والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 27 و 28 / 2 / 1437هـ ، المتضمن اعتماد الأهداف والضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات (الطبية والصحية) .



سادساً :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الخامسة عشرة ، ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية علي بن محمد بن سليمان السكيت إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .

2 ـ ترقية علي بن مبارك بن سعيد الشهراني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

3 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) وهم :

ـ أحمد بن محمد صالح بن معيلى المولد .

ـ عبدالله بن سلطان بن محمد الشريف .

ـ فهد بن راشد بن ناصر الدخِيْل .

ـ سلطان بن عبدالرحمن بن شبيب الدخَيّل .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

