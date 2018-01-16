"السعودية لهندسة وصناعة الطيران" تشارك في أكبر تجمع لرواد صيانة الطائرات في الشرق الأوسط

تشارك "السعودية لهندسة وصناعة الطيران" إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات والمزمع إقامتهما بمدينة دبي بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 23 – 24 يناير 2018م .

وقال مدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية هاني عرب إن المعرض يعتبر أهم وأكبر تجمع لصناع صيانة الطائرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، ويستقطب اهتماما واسعاً من قبل روّاد صناعة صيانة الطيران في العالم ، بالنظر إلى كونه منصة متكاملة تخدم كل الشركات المتخصصة بصناعة الطائرات والصناعات الأخرى ذات الصلة والراغبة في التوسع ضمن السوق الإقليمية الواعدة.

وأضاف عرب: المشاركة في مثل هذه المحافل يأتي في إطار الخطط التسويقية الإستراتيجية لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي تقتضي تسويق خدماتها لشركات الطيران التجارية والعسكرية بالمملكة العربية السعودية وبمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ن الخبرة الطويلة والمتخصصة في مجال صيانة الطائرات والمحركات والقطع المكملة للطائرات والتي عززت بشهادات المنظمات الدولية مثل المنظمة الأوربية لسلامة الطيران والإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران أمنت للشركة القدرة على تقديم خدماتها على أنواع مختلفة من الطائرات العاملة بالمنطقة.

وشدد على تطلع الشركة عبرالمعرض إلى بحث سبل التعاون مع الشركات المصنعة والشركات التي تعمل في مجال صيانة الطائرات وإبرام إتفاقيات عمل مشتركة. موضحا أن شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران تمتلك خبرة واسعة في مجال صيانة الطائرات وكفاءات عالية التدريب تأهلها إلى الاستحواذ على حصة من سوق صيانة الطائرات المدنية التجارية والخاصة والطائرات العسكرية بالشرق الأوسط، مشيراً إلى جانب من الخطة الإستراتيجية للشركة لاستمرار التطوير في خدمات الصيانة المقدمة لعملاء الشركة في 27 محطة داخل المملكة العربية السعودية و25 محطة دولية في مختلف دول العالم. وتقدر القوة البشرية العاملة بالشركة بأكثر من 5000 مهندس وفني وبنسبة سعودة تصل لأكثر من 90 ٪ مما أتاح لها مكانة عالمية في مصاف الشركات المتخصصة في هذا المجال.

يذكر أن المعرض يقام سنويا في مدينة دبي حيث يجري خلال أيام المعرض العديد من ورش العمل التفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة المتخصصة في صناعة وصيانة الطيران مما يتيح للشركات العاملة في هذا المجال تبادل آخر المستجدات في قطاع الطيران كما يتيح الفرصة لشركات صناعة وصيانة الطيران عرض خدماتها لشركات الطيران الإقليمية والدولية وللمهتمين بهذا المجال. ومن المتوقع أن يشارك في المعرض بنسخته الجديدة 2018 بالإضافة إلى شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران أكثر من 300 شركة من الشركات مقدمة خدمات الصيانة للطائرات ومصنعي معدات صيانة الطائرات والموردين واللاعبين الاقليمين الرئيسيين لصيانة وإصلاح وتجديد مقصورات الطائرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغ عدد زوار المعرض للعام 2017 حوالي 5000 زائر ، مما يجعل من الحدث القلب النابض لنمو الأعمال في مجال صيانة الطائرات وأجزائها بالمنطقة، ونقل المعلومات والتقدم التكنولوجي في صناعة صيانة الطيران التجاري.