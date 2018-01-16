ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ 2012

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء وصول معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي إلى 8ر1% وهو أعلى مستوى له منذ 2012، ليؤكد التقديرات الأولية الصادرة في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأشار المكتب إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر3% والغذاء بنسبة 3% إلى جانب ارتفاع أسعار التأجير ساهم في ارتفاع معدل التضخم.

كان معدل التضخم في ألمانيا خلال 2016 قد سجل 5ر0% فقط. وبلغ معدل التضخم في كانون أول/ديسمبر الماضي 7ر1% .