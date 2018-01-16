"بي.بي" تتحمل 1.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب كارثة "ديب هواريزون"

أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" (بي.بي) أن نتائج الربع الأخير من العام الماضي ستتضمن نفقات بقيمة 7ر1 مليار دولار كجزء من نفقات برنامج تسوية قضية انفجار منصة (ديب هواريزون) لاستخراج النفط التابعة لها في خليج المكسيك في نيسان/إبريل 2010 وأسفر عن مقتل 11 شخصا وتسرب كميات كبيرة من الخام في مياه الخليج مسببا أكبر كارثة تلوث بحري في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتوقع "بي.بي" وصول مدفوعاتها النقدية المرتبطة بحادث المنصة خلال العام الحالي إلى 3 مليارات دولار تقريبا، في حين كانت مدفوعات الربع الثالث من العام الماضي أكثر من مليار دولار. وتقول الشركة البريطانية إن التأثير المالي للكارثة سيمتد إلى عدة سنوات.