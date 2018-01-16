استخدام المركبات المعلقة للنقل في المدن «2 من 2»

توضح البيانات التي جمعناها من 25 مشروعا في 14 مدينة أن متوسط طول خطوط المركبات المعلقة في المدن يبلغ 2.7 كيلومتر، وأن سرعات التشغيل تراوح بين عشرة كيلومترات و20 كيلومترا في الساعة، وأن السعة التشغيلية المعتادة تراوح بين ألف وألفي راكب في الساعة لكل اتجاه. وتعتمد السعة وإمكانية الوصول إلى حد كبير على موقع المحطات وتصميمها. واستنادا إلى البيانات المتاحة، فإن المركبات المعلقة هي الحل الأنسب لمناطق الطلب المعتدل على الانتقال.



التشغيل والصيانة

كما هو الحال في أي نظام للنقل العام، تتطلب المركبات المعلقة دعما حكوميا من أجل التشغيل والصيانة. وبينما يبدو أن تكاليف التشغيل والصيانة تعتمد اعتمادا كبيرا على السمات التقنية للشبكة، فمن النادر توافر بيانات عن التكلفة الفعلية لتشغيل المركبات المعلقة وصيانتها. وتُعد بيانات هذه التكلفة التي تتسم بالشفافية عنصرا أساسا لفهم مدى استدامة المركبات المعلقة في المدن، كي نتمكن من تشجيع المدن وجهات التشغيل على تبادل هذه المعلومات.



تجربة المستخدمين وآثار أخرى

يعد رضا المستخدمين أمرا بالغ الأهمية لنجاح أي شبكة للنقل العام. وتتمتع المركبات المعلقة بميزة إتاحة "الركوب والإطلالة" للركاب، ولكنها تحتاج أيضا إلى مستويات عالية من الراحة والسلامة والأمن حتى تحافظ على شعبيتها مع مرور الوقت. ويمكن لشبكة جيدة التصميم أيضا أن تحسن نوعية الحيز في المدينة حول المحطات وتحفز على تحديث مختلف مناطق المدينة. وفي حين بدأت شبكات المركبات المعلقة في المدن تحدث آثارا إيجابية في نوعية حياة المستخدمين، ولا سيما في المجتمعات المحلية التي كانت تعاني نقص الخدمات ويتعذر الوصول إليها فيما مضى، فإن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل من أجل فهم تكاليفها وآثارها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، ينبغي دراسة إمكانية تطوير مركبة معلقة جديدة على أساس كل حالة على حدة في إطار عملية تخطيط دقيقة وشاملة، بما في ذلك تحليل البدائل والتكاليف والمزايا. وحتى في الحالات التي يقع فيها الاختيار على المركبات المعلقة كحل قابل للتطبيق قليل التكلفة وسريع التنفيذ، ينبغي إيلاء اهتمام كبير لتصميمها، وتكاملها مع شبكة النقل الرئيسة، وإجراءات التشغيل والصيانة، واستدامتها على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، يُعد التوريد ونقل التكنولوجيا أمرين أساسيين نظرا إلى أن المعرفة الفنية اللازمة لبناء هذه الشبكات وتشغيلها في المدن تعد حكرا على عدد قليل من مصنعي المركبات المعلقة في العالم.

على أي حال، تمثل المركبات المعلقة إضافة مثيرة للاهتمام إلى أدوات مخططي النقل في المدن وتلقى ترحيبا لديهم. وهذه الشبكات، بطبيعة الحال، ليست بديلا عن النقل الجماعي ذي السعات الكبيرة. غير أنها توفر حلا مبتكرا واقتصاديا ومكملا يمكن أن يساعد كثيرا من سكان المناطق الجبلية المعزولين على الحصول على وظائف وفرص عمل في المدن التي تمر بها خطوط هذه المركبات.