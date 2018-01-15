وزير الطاقة يبحث مع نظيره الأذربيجاني سبل التعاون والاستثمارات المشتركة

اجتمع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف، والوفد المرافق له . وجرى خلال الاجتماع بحث أوضاع السوق البترولية، وانتعاش الأسعار، والتحسن المستمر في استقرارها . كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، في قطاعات البتروكيماويات، والزيت، والغاز، والتعدين، والأسمدة، وكذلك تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة، ومناقشة البدء بوضع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، والعمل على إعداد ورشة عمل بين الجانبين حول الطاقة والبيئة والاقتصاد الأخضر . كما ناقش الاجتماع الفرص المحتملة للشركات الكبرى في المملكة للاستثمار في مجال النفط والغاز، أو الاستثمار المشترك بين شركات البلدين في الخارج، وتم الاتفاق على تأسيس فريق مشترك من الجانبين للتنسيق حول الموضوعات المشتركة.