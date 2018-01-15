أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2018

تمتلك ألمانيا جواز السفر الأقوى في العالم وفقاً لترتيب مؤسسة "هينلي" لأفضل جوازات سفر في العالم للعام 2018.

وتتصدر الدولة الأوروبية للسنة الخامسة على التوالي قائمة "هينلي" التي تأخذ بعين الاعتبار في ترتيبها الدول التي يستطيع حامل جواز السفر زيارتها دون تأشيرة.

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم" يستند الترتيب إلى بيانات الرابطة الدولية للنقل الجوي، والتي تحتفظ بأكبر وأشمل قاعدة بيانات في العالم لمعلومات السفر.

وقال التقرير: "إن المواطنين الألمان يمكنهم الآن زيارة 177 دولة دون تأشيرة، بما يعني زيادة عن العام الماضي، حيث كان بإمكانهم زيارة 176 دولة من أصل 195 دولة بالعالم".

وفي أكتوبر الماضي، اعتبرت سنغافورة صاحبة أقوى جواز سفر في العالم، بحسب تصنيف أقوى جوازات السفر العالمية الذي أجرته شركة "Arton Capital" الاستشارية، في قائمة منفصلة، إلا أن ألمانيا استردت الصدارة منذ ذلك الحين في هذا الترتيب أيضاً.

وفي ما يلي أقوى 15 جواز سفر في العالم، استناداً إلى عدد البلدان التي يستطيع أصحابها زيارتها دون تأشيرة دخول:

1- ألمانيا: 177 دولة

2- سنغافورة: 176 دولة

3- الدانمرك، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، النرويج، السويد، المملكة المتحدة: 175 دولة

4- النمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، إسبانيا، سويسرا: 174 دولة

5- آيرلندا، كوريا الجنوبية، البرتغال، الولايات المتحدة: 173 دولة

6- كندا: 172 دولة

7- أستراليا، اليونان، نيوزلندا: 171 دولة

8- الجمهورية التشيكية، آيسلندا: 170 دولة

9- مالطا: 169 دولة

10- المجر: 168 دولة

11- ليختنشتاين، سلوفاكيا، سلوفينيا: 167 دولة

12- لاتفيا، ليتوانيا، ماليزيا: 166 دولة

13- إستونيا: 165 دولة

14- بولندا: 163 دولة

15- موناكو: 162 دولة

وجاءت أوكرانيا بالمركز الـ 44 وجورجيا بالمركز 53 في قائمة أبرز الدول المتقدمة في الترتيب لهذا العام، حيث قفزت 15 و14 مرتبة على التوالي.

وما تزال باكستان وسوريا والعراق وأفغانستان تتذيل القائمة للسنة الثانية على التوالي، حيث تسمح جوازات سفرها جميعاً بدخول 30 بلداً أو أقل دون تأشيرة.