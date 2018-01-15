جنرال موترز تطلق سيارة ثورية "بلا أي شيء"

كشفت شركة "جنرال موتورز" لصناعة السيارات عن خططها لطرح سيارة جديدة ذاتية القيادة، دون عجلة قيادة أو دواسات للوقود والمكابح.

وقالت الشركة: "إن سيارتها الجديدة الأولى من نوعها التي تصنع وتعمل ذاتياً بأمان، دون سائق أو عجلة قيادة أو بدالات أو أي شيء يتم التحكم به يدوياً".

وأوضحت الشركة التي تتخذ من ديترويت مقراً لها: "أن سيارتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم (كروز إي في) ستكون متاحة في الأسواق العام المقبل".

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز" تعتبر(كروز إي في) قفزة في عالم صناعة السيارات ذاتية القيادة، وستمثل الجيل الرابع من هذا النوع من السيارات لدى "جنرال موتورز".

وقال رئيس الشركة دان أمان لـ"فرانس برس": "أظن أن الناس يرغبون في التعرف على هذه التقنية وتجربتها"، مشيراً إلى أن "أهم ما قد تقدّمه هذه التكنولوجيا هو أنها تعزز سلامة الطرقات".

من جهة أخرى، قالت السلطات الأميركية: "إنها ستدرس بعناية ووعي كبيرين طلب (جنرال موتورز) تجربة السيارات الجديدة على الطرقات"، حسبما صرحت وزيرة النقل إيلين تشاو.

وأضافت الوزيرة على هامش معرض ديترويت للسيارات الذي انطلق الأحد: "نشهد اليوم تطوراً سريعاً لتكنولوجيا القيادة الذاتية لدرجة بات هذا الطلب حقيقة، لذا سوف نراجع هذا الطلب بعناية ووعي كبيرين".

وكانت "جنرال موتورز" قد طلبت من الهيئة الوطنية للسلامة المرورية أن تعفيها من بعض المعايير الفدرالية التي يتعذر تحقيقها مع مركبة ذاتية القيادة.

وأعلنت إدارة الشركة أنها تنوي طرح أسطول كبير من سيارات الأجرة الذاتية القيادة بحلول 2019، لكن بعض المحللين يرون أن هذه المهلة "غير واقعية".