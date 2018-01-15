خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس الأذربيجاني

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان. وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض. ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الأذربيجاني، فيما أبدى الملك تحياته لفخامته. حضر الاستقبال، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير أذربيجان لدى المملكة راسم رضاييف.