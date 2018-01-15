اليورو يستقر عند أعلى مستوى في 3 سنوات مع ضعف الدولار

استقر اليورو عند أعلى مستوى مقابل الدولار في ثلاثة أعوام اليوم الاثنين بعد أن صعد الأسبوع الماضي وأجج صعوده توقعات متنامية بأن البنك المركزي الأوروبي سيشدد السياسة النقدية بينما ضعف الدولار أكثر.

وتراجع الدولار مع تنامي ثقة الأسواق في أن البنوك المركزية ستقلص سياسية التحفيز النقدي، ومقابل سلة من العملات نزل الدولار 0.2 بالمئة اليوم إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2015.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2218 دولار ليعزز المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي بعدما ذكر البنك المركزي الأوروبي: "أنه قد يعدل موقفه المعلن في أوائل العام الحالي مما غذى توقعات بتأهب واضعي السياسات لخفض برنامج التحفيز".

ومع استمرار اليورو عند أعلى مستوى في ثلاثة أعوام يحذر محللون من أن قوته قد تقلق البنك المركزي الأوروبي قريباً مما يشجعه على طمأنة السوق بشأن العملة.

ومقابل الين نزل الدولار لأقل مستوياته منذ منتصف سبتمبر إذ أبرزت تصريحات رئيس بنك اليابان التعافي الاقتصادي في البلاد.

وهبط الدولار 0.2 بالمئة إلى 110.74 ين بعدما تراجع في وقت سابق إلى 110.6 ين.