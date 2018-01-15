الرياض وطوكيو.. علاقات تصنع مستقبلا

حققت العلاقات بين المملكة واليابان تقدما يمكن وصفه بـ"المنهجي"، بمعنى أنها تطورت عمليا وواقعيا على مختلف الأصعدة. وقفزت بسرعات كبيرة في العامين الماضيين، لأسباب تتعلق أولا بالحراك الاقتصادي الاستراتيجي السعودي، وبدور المملكة على الساحة العالمية. وهي تشترك مع اليابان بعضوية مجموعة العشرين التي اتخذت زمام المبادرة العالمية منذ عشر سنوات تقريبا. ومن تلك السرعات والتحولات الاستراتيجية بالفعل، ما تركته على الساحة الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان العام الماضي؛ فقد شهدت اهتماما اقتصاديا وسياسيا كبيرين من الجانب الياباني، فهذه الزيارة تمت في عز حراك تنفيذ "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها، وفي ظل ارتباطات اقتصادية مختلفة بين الشركات الوطنية السعودية واليابانية، استندت إلى "الرؤية" وما سبقها أيضا.

هذه الحقائق أدت (كما هو معروف) إلى إطلاق "الرؤية السعودية-اليابانية 2030"، وهي استراتيجية تتكامل مع الرؤية الوطنية السعودية الكبرى، التي يقود عمليات تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. صحيح أن العلاقات بين الرياض وطوكيو التي تعود لأكثر من 60 عاما متميزة، لكن الصحيح أيضا، أنه في الأعوام القليلة الماضية، انتقلت إلى مراحل مختلفة بقفزات نوعية. أي أنها تحولت إلى علاقات لا تنشد التعامل الطبيعي الجيد الآني، بل تحاكي المستقبل على مختلف الأصعدة. ومن هنا، فإن المناسبات والفعاليات المشتركة التي تجري بين الجانبين، تدعم مسيرة العلاقات أكثر فأكثر، خصوصا عندما يرتبط الأمر بلقاءات مباشرة بين المؤسسات في كلا البلدين، ولاسيما تلك المعنية بالاستثمارات والتنمية والبنى التحتية والصناعات المتقدمة والسياحة وغيرها.

منتدى الأعمال السعودي - الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، يدخل في إطار قوى الدفع المعززة للعلاقات المشار إليها، مع مشاركة قيادات حكومية واقتصادية من كلا الجانبين فيه. فالقضايا المطروحة واسعة النطاق ومتنوعة، وهذا ما يصب مباشرة في عملية التنمية الوطنية بالمملكة، ممثلة بـ"رؤيتها". فمع نهاية العام الماضي بلغ عدد المنشآت اليابانية في السعودية 96 منشأة برأسمال تجاوز حاجز الـ 35 مليار ريال. وهذا الحضور الياباني يتنامى بصورة متواصلة، مع إطلاق مشاريع سعودية جديدة تدخل ضمن نطاق "الرؤية"، ومع القوانين المرنة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد لتسهيل الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات المطلوبة. وتدل المؤشرات الراهنة على أن حجم التبادل التجاري الحالي سيشهد هو الآخر تقدما في الأعوام المتبقية لإتمام تنفيذ "رؤية المملكة 2030". وهو الآن بحدود 100 مليار ريال.

المهم أن كل ما يجري بين السعودية واليابان في المجالين الاقتصادي والاستراتيجي، يدخل ضمن إطار المخططات الموضوعة له بالفعل من قبل الجانبين، ولاسيما الجانب السعودي الذي لا يسعى فقط لرفع حجم مشاركة المؤسسات اليابانية في عملية البناء الاقتصادي الراهنة، بل يستهدف بصورة رئيسة الاستفادة من الخبرات اليابانية (ولاسيما في المجال التقني) في تأهيل الكوادر الوطنية في المملكة. هذا الجانب يمثل محورا أساسيا في "الرؤية"، ورصدت له الرياض الأموال والقدرات اللازمة. يضاف إلى ذلك الأثر الذي تتركه مثل هذه العلاقات على الساحة العالمية، بحكم اشتراك كلا البلدين في صناعة القرار الدولي.

العلاقات السعودية-اليابانية تستند إلى أسس متينة، وكل تطور تشهده هو في الواقع قفزة نحو الأمام، وباتجاه تعزيز ما هو قائم بالفعل على الأرض. إنها علاقات من تلك التي تترك آثارها لسنوات مقبلة، وتنشر "عوائدها" لأجيال قادمة.