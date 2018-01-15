وزير دفاع بريطانيا السابق: أيديولوجية إيران سامة

إن واحدة من أكثر الأشياء غرابة في الاحتجاجات الحالية في إيران - الأكبر منذ الحركة الخضراء في عام 2009 - أن الناس الموجهة ضدهم الاحتجاجات هم نفسهم الذين بدأوها هذه في المقام الأول. ويعتقد الثيوقراطيون المحافظون في إيران أنه من خلال إثارة الغضب على الاقتصاد في قلب نظامهم السياسي، فإنهم سيقوضون الرئيس المعتدل حسن روحاني. لكنهم فشلوا في توقع مدى استياء الشعب الإيراني من الوضع الراهن، خاصة دورهم فيه.

لكن من الواضح أنه على الرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق، فمن غير المرجح أن يتمكن المتظاهرون من إسقاط النظام. وهذا في رأي جيفري هون وزير الدفاع السابق في المملكة المتحدة يعود إلى أن قوات الأمن الإيرانية جد عنيفة ولديها كثير على المحك في النظام الحالي، الذي يسمح لها بالسيطرة على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.

وعلاوة على ذلك، يفتقر المتظاهرون إلى قيادة قوية وأهداف واضحة. وبغض النظر عن مدى تشجيع القوى الغربية لهم، تبدو الاحتجاجات غير مؤكدة، مع تشبث متشددي "الملالي" بقواعد سلطتهم، وسيطرة قوات الحرس الثوري على معظم دواليب الدولة وأنشطتها الأمنية.

لكن هذا لا يعني أن شيئا لن يتغير. كما أنه لا يعني أن الغرب ليس لديه أي نفوذ يمارسه. إذ يستطرد هون أنه من الممكن، على سبيل المثال، أن يتخلى روحاني عن منصبه في نهاية المطاف، سواء بالقوة أو بالاختيار. لكن هذا يكاد يكون بمنزلة نجاح للمتظاهرين. وعلى كل حال، روحاني هو المسؤول المعتدل المفترض في دولة لم ينحدر دستورها من العالم الدنيوي، في نظر النخبة الدينية. إذا كانت حماية النقاء الديني لحكومتهم - ومكاسبهم غير المشروعة - تتطلب قمع شعبهم بوحشية وإعادة إيران إلى العصور المظلمة، فإن المتطرفين الذين سيتولون زمام الأمور سيفعلون ذلك بلا تردد.

سواء تنحى روحاني أم لا، فقد أصبح من الواضح الآن استحالة استمرار الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى - بل ربما ليس لفترة أطول. وقد تم إبلاغ الإيرانيين بأن الاتفاق النووي الذي عقد في عام 2015 من شأنه أن يخرجهم من الأزمات الاقتصادية. ولكن بفضل الفساد المستمر - تحتل إيران المرتبة الأدنى عالميا في هذا المجال - تجاوز التضخم السنوي 10 في المائة، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب 25 في المائة. ووفقا لمؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، فإن مواطني العراق وجنوب السودان هم أكثر تشاؤما بشأن مستقبلهم.

حتى الآن، لم يرغب روحاني، أو بالأحرى لم يتمكن من استخدام سلطة الرئاسة لإصلاح إيران. لكن، وسط الاحتجاجات، كان متحمسا أكثر من أي وقت مضى لتحسين الظروف الاقتصادية المحلية. وفي حال فشله في القيام بذلك، قد تواجه إيران موجة أكبر من الاحتجاجات، مع قيادة أقوى وأهداف أكثر وضوحا.

يجب على أي جهد مبذول لإصلاح الاقتصاد الإيراني أن يُدرك السخافة المكلفة للسياسة الخارجية التوسعية للبلاد. إن تمويل حرب بالوكالة في اليمن، ودعم حزب سياسي وجماعة إرهابية في لبنان، والسعي إلى السيطرة على سورية والعراق يكلف مليارات الدولارات سنويا. لا ينبغي أن نفاجأ بشعار المتظاهرين، "دعكم من سورية، فكروا في شأننا".

فالمواطنون الإيرانيون ليسوا الوحيدين المعارضين للسياسة الخارجية لبلدهم. إن معظم الحكومات الغربية والشرق أوسطية تشعر بقلق بالغ إزاء سلوك إيران الذي يعكس رفض المعايير الدولية مثل احترام السيادة الوطنية. إن تهديدات إيران حول العلنية بتدمير أمريكا ودول الخليج لا تساعد على حل الأمور.

إن إشكالية السياسة الخارجية لإيران ليست نتيجة سوء الإدارة، بل نتيجة أيديولوجية سامة. في الواقع، هناك مفهومان يؤكدان ذلك. يتمثل المفهوم الأول في اعتقاد قادة إيران أن الجغرافيا السياسية العالمية لا أهمية لها - وهو اعتقاد مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. "ربما يفسر هذا التشارك التحالف الوثيق الذي شُكل بين روسيا وإيران". ويكمن المفهوم الثاني - والأكثر خطورة - في اعتقاد قادة إيران أن لهم حقا أعطاهم الله إياه في توحيد المسلمين الشيعة في ظل خلافة واحدة. والنتيجة هي نظام عدائي يعتبر نجاح جيرانه بمنزلة تهديد، وهو مستعد لشن حرب بشأن ذلك.

وستكون القيادة الإيرانية مترددة للغاية في الانسحاب من المناصب التي اكتسبتها البلاد عبر الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، وهي مراكز هجومية يعتبرها المتشددون في النظام أصولا حاسمة للأمن القومي والسياسة الخارجية. لكن في ظل الاحتجاجات الراهنة، فإن لدى الغرب فرصة لدفع إيران إلى تعليق طموحاتها الإقليمية والتركيز على وضعها الداخلي اليائس. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يمكن خفض الجزاءات القائمة؛ إذا رفض قادة إيران التنحي، يمكن فرض عقوبات جديدة.

ومن المؤكد -يختم وزير دفاع المملكة المتحدة الأسبق جيفري هون - أنه إذا تولى المتطرفون الدينيون السيطرة على جميع مستويات الحكومة الإيرانية، فإن النداءات القائمة على الآفاق الاقتصادية الإيرانية سيتم تجاهلها. لكن إذا ظل روحاني في الرئاسة - أو حل محله معتدل آخر - فمن المرجح أن يوفر هذا الضغط الحماية الكافية للحد من المغامرة الإيرانية الأجنبية وإصلاح الاقتصاد المحلي. ومن شأن ذلك أن يقلل من خطر العنف الحاد في إيران، بينما يحفز المعارضة على محاربة المتطرفين الدينيين. تمر إيران بنقطة تحول. ويجب على العالم الآن أن يبعث برسالة واضحة إلى نظامه: مضمونها وقف زعزعة استقرار المنطقة ومساعدة الشعب على الازدهار.