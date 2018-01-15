«العولمة المضادة» .. نحو عالم بلا مركز

تشهد الساحة الفكرية العالمية في السنوات الأخيرة فورة في الأعمال الفكرية النقدية للعولمة، التي لا قاسم مشتركا بينها سوى نقد هذه الظاهرة؛ فيما يبقى التباين قائما في الخلفيات المعرفية لأصحابها "اقتصاد، علم اجتماع، علم السياسة..."، ومشاربهم الأيديولوجية "اشتراكي، ليبرالي، اجتماعي..."، وحتى الانتماءات الجغرافية؛ فهي صادرة عن مفكرين في الشرق كما في الغرب.

يعد كتاب "العولمة المضادة: تصورات من أجل اقتصاد عالمي جديد" (2002) للأكاديمي الفليبيني والدن بيلو Walden Bello؛ مؤسس معهد نظرة على الجنوب، واحدا من المؤلفات التأسيسية في نقد العولمة، حتى قيل إن مفهوم "العولمة المضادة" يعود إلى هذا السوسيولوجي، الذي بلوره في إطار اقتصادي اجتماعي بحثا عن توازن بات ممكنا بين الغرب وسائر سكان المعمورة.

العولمة المضادة بمختصر اللفظ إذن هي عقلنة العولمة بمفهومها التقليدي القديم، ومحاولة تجسير الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب. بصيغة أخرى، ونقيض ما يشاع من أنها ضد العولمة الكلاسيكية المتداولة؛ أي عولمة الهيمنة الغربية، تسعى بالدرجة الأولى إلى تأكيد أهمية استثمار التقارب التقني والسلعي، في ضبط تبادل متوازن للقيم الثقافية والفلسفية وحتى السيكولوجية.

عاد مصطلح "العولمة المضادة" للظهور مجددا، بعد مضي أكثر من عقد ونصف على طرحه لأول مرة. وذلك بسبب تحقق بعض من نبوءات مبدعه، لعل أهمها - وربما أكثرها دلالة -، زعزعة مركزية التحكم في المجتمع العالمي، بعد توالي الضربات على الولايات المتحدة الأمريكية طيلة هذا العقد والنصف الذي انقضى من الألفية الثالثة "أحداث 11 سبتمبر2001، أزمة الرهون العقارية 2008، تعاظم أدوار روسيا والصين اقتصاديا وسياسيا...".

تضاف إلى ذلك مسألة التطور التكنولوجي غير المسبوق في ميدان الاتصال الاجتماعي الذي أفقد الدول؛ وعلى وجه التحديد دول المركز، المسيطرة على العالم، كثيرا من هيمنتها وسلطانها، جراء التوظيف المتزايد لهذه التكنولوجيا بشكل قلل نسب السيطرة إلى حدودها الدنيا، إن لم يكن قد أعدمها في بعض الأحيان.

صحيح أن كسر شوكة العولمة، وأفولها بالشكل الحالم الذي يروجه معارضوها قول مغرق في التفاؤلية الزائدة. وصحيح أيضا أن انتصارات العولمة بالطابع الجارف والمهيمن، الذي لا يبقي ولا يذر حلم تعذر تحقيقه في عز هذه الظاهرة، فأنّ لها بذلك الآن مع تصاعد وتضاعف المشاريع المقاومة للهيمنة من أمريكا اللاتينية وجنوب القارة الآسيوية، وحتى من أعماق إفريقيا.

إن حلم كسر المركزية الغربية، وإنشاء عالم أكثر توازنا، وبظلم أقل، أمر يجد مصداقيته في الوقائع السياسية والاقتصادية الراهنة في العالم، كما تعززه التنظيرات الفكرية لجملة من الأسماء المرموقة في الساحة الفكرية العالمية، ممن أدركوا حقيقة أن سوء الفهم لا ينتج إلا مزيدا من العجز والجهل وقلة الحيلة، ما جعلهم يتحركون ضدها.

في كتابه الصادر حديثا بعنوان "الفرد الآتي.. بعد الليبرالية"، يوجه المفكر الفرنسي المعاصر داني روبير ديفور جملة من الانتقادات للمنحى العولمي الذي يسلكه الاقتصاد والسياسية المعاصران، معتبرا الليبرالية الجديدة متطرفة في تقديسها السوق وقواعدها، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل على مراجعة تلك القواعد، ما دامت الفرص متاحة، والإمكانيات تسمح بذلك.

واختار المفكر الألماني فولفجانج شتريك عنوانا أكثر دلالة وتعبيرا، "شراء الوقت.. الأزمة المؤجلة للرأسمالية الديمقراطية"، هذا الكتاب المترجم حديثا إلى اللغة العربية، الذي كان في الأصل سلسلة محاضرات قدّمها هذا المفكر عام 2012 في فرانكفورت بعنوان "محاضرات أدورنو"، وفيها يضع الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في سياق التحولات النيوليبرالية التي سببتها رأسمالية ما بعد الحرب في السبعينيات.

ويحلل تبعات هذه الأزمة والصراعات التي تلتها بين دول وحكومات ومرشحين ومصالحهم الرأسمالية، وكل ما أوجدته من تضخم ومديونيات عامة، وارتفاع مديونية القطاع الخاص وضرائب واتحادات، كما يحلّل الكاتب أزمات المصارف، تمويل الرأسمالية، القومية، الحكومات القومية وعلاقة كل هذا بالقيم الديمقراطية. ويقدّم قراءة فيما يسمى بـ "سياسات التقشف"، وظهور ما يطلق عليه مصطلح "دولة الدين" كنتيجة للثورة النيوليبرالية التي بدأت في الثمانينيات.

فيما تحدث الباحث هاينزيش جايزلبرجر في الكتاب الذي تولى تحريره بمساهمة أسماء فكرية لامعة من مختلف البقاع والتخصصات، عن "التراجع الكبير" أو ما علق وصفه في العنوان الفرعي بـ "نقاش عالمي حول الوضعية العقلية للحاضر". منبها إلى الخطر الذي تعيشه البشرية حاضرا، ويتهددها مستقبلا، والخطر الذي يصدر عن البدائل المتداولة في الساحة، ويقصد الشعبوية بمختلف أصنافها "اليمينية أو اليسارية".

كانت العولمة في السابق تستفيد من قدرتها على صناعة وعي عالمي، وبلفظ أدق كوسموبوليتي، يؤمن بأنها المصير الحتمي الذي تتجه نحوه البشرية، ما جعل التفكير خارج إطار أطروحة العولمة ضربا من الجنون. لكن معطيات الواقع الراهن، بمتغيراته المتدفقة، معززة بركام من التنظيرات لمفكرين لم يفقدوا الأمل في إمكانية صناعة بديل آخر، رغم ضيق هامش المناورة لديه أمام ضغط العولمة من ناحية، واستسلام وقبول ورضا الأفراد بالواقع من ناحية أخرى... إنها أمام معركة "العولمة المضادة" الرامية إلى استعادة التوازن وفق قواعد لا بد لها من أن تكون منصفة حتى يحظى بالقبول لدى إنسان زمن "الحداثة الفائق" أو "الثورة الرابعة".