ما جمع حُوت؟

(الحُوت) كما في المعاجم اللغويَّة: العظيم من السمك – والمشهور في جمعه (حـِـيْـتان) جمع تكسير يدلّ على الكثرة. ويجمع كذلك على (أَحْوَات) وهو جمع تكسير أيضا لكنه يفيد القـِلَّة. وقد حصر الصرفيون أوزان القِلّة في أربعة: (أَفْعَال) مثل أَحْوَات، و(أَفْـعُـل) مثل: (أَحْرُف)، و(أَفْعـِلَة) كأمْـثـِلَـة، و(فِعْـلَة) مثل صـِـبـْـيـَــة. وما عدا ذلك من جموع التكسير يُعَدُّ جمع كثرة وأوزانه كثيرة. ولكلمة (حُوت) أكثر من معنى؛ جاء في المعجم الوسيط: "(الحُوتُ): السَّمَكَةُ، صغيرة كانت أو كبيرة، وجنس من الحيوانات الثــَّدْيـَّـية. والجمع حـِـيتان، وَأَحْوَات. و(الحُوت): أحد بروج السماء، بين الدّلو والحَمَـل، وزمنه من 19 من فبراير إلى 20 من مارس". يتبيَّن أنَّ جمع (حُوت) هو (حيتان) وهو المشهور، وهو جمع تكسير يفيد الكثرة ويجمع أيضا على (أَحْوَات) إذا أردنا القِلَّة كما في الوسيط، غير أنَّ المعاجم اللغويَّة القديمة لا تذكر سوى (حـِـيْتَان) جمعا لـ(حُوت)، لكنَّ القياس يُجيز جمع (حُوت) على (أَحْوَات) أيضا. بوصفه أحد أوزان القِلَّة.