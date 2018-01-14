الصين تشدد الرقابة المصرفية في إطار حربها على المخاطر المالية

قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين: "إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، مؤكدة على الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع".

وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين مساء أمس السبت في بيان: "إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك".

وتابعت اللجنة الصينية: "لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبياً، وأسباباً جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه، وأن السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة".

وأضافت: "أن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية".

وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض في القطاع المالي مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر.

وفي يناير كانون الثاني، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حداً لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.