الملك يبحث مجالات الشراكة الفاعلة مع اليابان لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو. وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات الشراكة الفاعلة بين البلدين لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

حضر الاستقبال، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.