ولي العهد يوجه بنقل رضيعة كويتية من حفر الباطن إلى الرياض لتلقي العلاج

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنقل الرضيعة الكويتية نوره بنت عمر ضاري البصيص المطيرى البالغة من العمر ( 11 شهرًا) بواسطة طيران الإخلاء الطبي السعودي من مستشفى الأطفال والولادة بحفر الباطن إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوي الذي تعاني منه.

ورفع والد الرضيعة نوره الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي عهده الأمين على هذه اللفتة الإنسانية الحانية، مثمنًا لولي العهد مواقفه المشرفة مع الجميع دون استثناء.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.