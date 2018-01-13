أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المالك للبنى التحتية لمشروع قطار الحرمين السريع ، عن إستمرار رحلات البرنامج التجريبي لقطار الحرمين (كامل المسار) صباح اليوم، بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ذهاباً وإياباً في نهاية كل أسبوع إستعداداً للتشغيل التجاري قريباً. وأوضح مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أنه إنطلاقاً من مبدأ التعاون المستمر بين الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتأكيد على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمشروع قطار الحرمين السريع ، تم دعوة الأجهزة الامنية بالمدينة المنورة للمشاركة في الرحلة التجريبية للقطار، التي إنطلقت في التاسعة صباحاً اليوم باتجاه مكة المكرمة ومن ثم العودة إلى محطة المدينة المنورة مساء. وأكد المهندس فدا، أن الرحلات ضمن البرنامج ستكون في نهاية كل أسبوع وذلك لقياس الملاحظات والآراء ، وسيتم توجيه الدعوات للجهات ذات العلاقة بالمشروع للمشاركة والتواجد في رحلات القطار الاسبوعية لكامل المسار البالغ طوله 450 كيلو مترًا ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي للتأكد من البرنامج التجريبي استعداداً للتشغيل التجاري الذي سيعلن عنه بمشيئة الله تعالى بعد التأكد من الجاهزية الكاملة للتشغيل.
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- قبل التشغيل التجاري.. قطار الحرمين يسيّر رحلة أسبوعية بين مكة والمدينة
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