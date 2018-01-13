وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائه الجبير: تجمعنا مع السعودية شراكة عظيمة

رحب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بنظيره السعودي عادل الجبير في مقر وزارة الخارجية بواشنطن الجمعة
وقال تيلرسون "ثمة العديد من القضايا المهمة في المنطقة التي ينبغي مناقشتها.. نحن نتعاون بشأن سوريا.. الصراع في اليمن.. تحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها ومكافحة الإرهاب بشكل عام حيث تجمعنا شراكة عظيمة".
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