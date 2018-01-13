الصين تبسط الإجراءات أمام الشركات الأجنبية بمناطق التجارة الحرة

تناقش الصين تخفيف الأنظمة واللوائح الخاصة باستثمارات الشركات الأجنبية في مناطق التجارة الحرة بهدف تعزيز وتحسين نهج "القائمة السلبية" وتوفير حماية قانونية للإصلاح والانفتاح .

وقرر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في بيان أصدره مؤخراً، رفع العديد من القيود أو حدود الاستثمار المقررة للاستثمارات الأجنبية في مناطق التجارة الحرة، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال سون يوان شين، نائب رئيس مؤسسة مناطق التجارة الحرة في جامعة شنغهاي للمال والاقتصاد: "إن نظام القائمة السلبية بشكله البسيط، ومستواه العالي من الشفافية وتبسيط الإجراءات قد أسهم في تخفيف التكلفة وعمل على تعزيز الفعالية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في الصين".

وبدوره، قال البروفيسور قونج بو هوا من كلية الحقوق بجامعة فودان: "إن نظام القائمة السلبية قد أثبت أنه حظي بترحيب من المتعاملين معه، بدليل ارتفاع أعداد الشركات الأجنبية الجديدة العاملة في البلاد، لأنه ساعد كثيراً على تأسيس بيئة أعمال عادلة وشفافة وقابلة للتوقع في مناطق التجارة الحرة، وضمن قواعد القانون".

يذكر أن اقتصاد الصين يعتبر الأكبر نمواً والأسرع في الثلاثين عاماً الماضية بمعدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يتخطى الـ 7.3%.