الشركات الألمانية تنتقد نتائج المحادثات الاستكشافية لتحالف ميركل والاشتراكيين

أعرب إريك شفايتسر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا عن اعتقاده بأن نتيجة المحادثات الاستكشافية بين تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم جديد، تهدد القدرة التنافسية للشركات الألمانية.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شفايتسر: "إن منافسين مهمين مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، خفضوا ضرائب الشركات".

وأضاف شفايتسر: "لا يكفي أن الشركات الألمانية ليست مهددة بارتفاعات جديدة (في الضرائب)، لاسيما وأن الشركات تعاني على الجانب الآخر أعباء أخرى من تكاليف إضافية للأجور وبيروقراطية ولوائح تنظيمية".

وتابع شفايتسر: "أن الائتلاف المحتمل لم يدرك بعد علامات الزمن في السياسة المتعلقة بالضرائب، وإن الرسالة التي وصلت إلى الشركات مفادها أن التسهيلات الضريبية لن تحدث تماماً، وذلك على الرغم من الزيادة الضريبية الفريدة من نوعها تاريخياً، بالنسبة للغالبية العظمى من الشركات".

من جانبه، انتقد هولجر شفانيكه، رئيس الرابطة المركزية للحرف اليدوية الألمانية، مطالبة الحزب الاشتراكي بأن يتحمل أرباب العمل نصف تكاليف الاشتراكات الإضافية في التأمين الصحي، وقال: "إن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد المساهمات الاجتماعية وأن تضعف القدرة التنافسية لشركاتنا".