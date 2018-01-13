"افتوفاز" الروسية تتوقع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 10% في 2018

أبدت شركة افتوفاز، كبرى شركات تصنيع السيارات في روسيا، تفاؤلها حيال تحقيق مبيعاتها نمواً ملحوظاً خلال 2018.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال نيكولاس مور، رئيس افتوفاز: " نتوقع نمو مبيعاتنا بنسبة 10%".

وأضاف مور: "أنه ليست لديه الجرأة للإعلان عن توقعات أعلى من هذه النسبة، لأن الدعم الحكومي (في روسيا) جرى تخفيضه على نحو قوي".

تجدر الإشارة إلى أن افتوفاز تنتج السيارة التقليدية المعروفة (لادا) منذ الحقبة السوفيتية، وكانت افتوفاز باعت في العام الماضي نحو 311 ألف سيارة في روسيا لتصبح نسبة سيارات لادا بين إجمالي مبيعات افتوفاز، واحدة من كل خمس سيارات.

وتابع الفرنسي مور:" بتحقيقنا في العام الماضي نسبة نمو 17% (مقارنة بـ2016) نكون قد تجاوزنا متوسط نسبة النمو في سوق السيارات الروسية والبالغ 12%".

وأوضح مور أن افتوفاز تركز في أهدافها التصديرية على الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط ووسط آسيا وأمريكا الجنوبية.

وكانت صادرات لادا في عام 2017، وصلت إلى مستوى يوافق التوقعات بـ 24 ألف سيارة، ولن تشارك لادا في معرض ديترويت للسيارات المزمع إقامته في الأسبوع الجاري.

كانت افتوفاز عادت مع نهاية العام الماضي إلى توريد سيارات إلى كوبا وذلك لأول مرة بعد توقف استمر على مدار سنوات، وقال مور عن كوبا: "هذه نافذة عرضنا لأمريكا اللاتينية، لأن كوبا بها العديد من السائحين".

وأضاف مور: "أنه من المنتظر أن تكمل لادا عرض شركة رينو الفرنسية على المستوى الدولي".

وتابع مور: "أن ألمانيا أيضا تمثل بالنسبة للادا "نافذة عرض" مشيراً إلى أن الشركة تعمل على استغلال ألمانيا لتحسين صورتها، ولفت إلى أن العملاء الروس يتضح لهم أن لادا جيدة بقدر كاف، عندما يقتنيها ألمان".

وفي الوقت نفسه، قال مور: "إن افتوفاز لا تركز كثيراً على سوق غرب أوروبا، لأن التكاليف الناجمة عن التعليمات الخاصة بالحفاظ على البيئة باهظة".