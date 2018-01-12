قولهم: ناغَمَ العودُ الكمانَ إذا شاركه بالنَّغَم، وناغَمَ فلان فلانا إذا حادثـَه نَغْما والنَغَم: الكلام الخفيّ تقول منه: نـَغـَـمَ يَنْغـِـمُ ونَغَمَ يَنْغَمُ من بابي "ضَرَبَ ونـَـفَـعَ" أي على وزنهما في الماضي والمضارع والمصدر وفلان حسن النَّغْمَة إذا كان حسن الصوت في القراءة كما في المعاجم اللغويَّة جاء في المصباح: "نَغَمَ نَغْما من بابي ضَرَبَ ونـَفَعَ: تَكَلَّمَ بكلام خَفيّ وسَكَتَ... والنَّغْمَةُ: جَرْسُ الكلام..." وجاء في الوسيط، (نغم): "ناغَمَه: حادثـَه نَغَما" فالمعنى حسب الاستعمال والسياق.

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