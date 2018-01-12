20 ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص يتقاضون 1500 ريال

بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 ريال، خلال الربع الثالث من عام 2017، نحو 19650 موظفا سعوديا.

وبحسب إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فقد سجل العاملون السعوديون في منطقة الرياض النسبة الأكبر ممن يتقاضون هذا الراتب بـ42 في المائة، وبعدد يقارب 8208 سعوديين.

وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ2485 موظفا سعوديا، تليها المنطقة الشرقية بـ1520 موظفا، ثم منطقة القصيم بـ1347 موظفا، فمنطقة تبوك 473 موظفا. وسجلت محافظة بيشة أقل المدن بـ113 موظفا يتقاضون 1500 ريال.

إلى ذلك أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تطبيقا تأميناتيا يقدم العديد من الخدمات والمعلومات للمشترك والمستفيد. وقال عبدالله العبدالجبار المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية، إن تطبيقا تأميناتيا عبر الهاتف الجوال يهدف إلى تمكين عملاء المؤسسة من المشتركين والمستفيدين من الاستعلام عن بياناتهم وإجراء عديد من العمليات الخاصة بهم بكل يسر وسهولة، كما يهدف هذا التطبيق إلى راحة العملاء دون الحاجة لمراجعة مكاتب المؤسسة.

وأضاف أن من مزايا هذا التطبيق استعراض بيانات الملف الشخصي للمشترك وتقديم عديد من الخدمات والمعلومات مثل استعراض المعاش الشهري المتوقع وحساب المعاش الشهري المتوقع (بناء على تاريخ ونسبة زيادة محددة) واستعراض التسلسل الزمني للاشتراكات والأجور والاطلاع على اشتراكات العمل الحالية، والتحقق من أهلية المشترك لصرف تعويض التعطل عن العمل "ساند" وتمكينه من التقدم لطلب صرف التعويض ومعرفة المبلغ المتوقع للتعويض، كما يمكن المشترك من إصدار شهادة بمدد اشتراك المشترك وسجل أجوره.

وأشار إلى أن هذا التطبيق يقدم أيضاً خدمات أخرى للمستفيد تشمل إصدار شهادة التزام تحويل مستحقات وإصدار شهادة بمقدار المعاش والاطلاع على معلومات المعالين، وكذلك عرض معلومات آخر منفعة تم تسلمها وعرض معلومات الحساب البنكي وإصدار شهادة مفصلة بمقدار المعاش، بالإضافة إلى أن تطبيقا تأميناتيا يقدم خدمات عامة للمشترك مثل إدخال شكوى جديدة واستعراض ومتابعة شكوى مدخلة مع إمكانية رفع الشكوى للدعم الفني، وكذلك تمكين المستخدم من تحديث رقم الجوال الخاص به.