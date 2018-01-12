اليورو يرتفع فوق 1.21 دولار ويسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

قفز اليورو فوق 1.21 دولار للمرة الأولى في ثلاث سنوات اليوم الجمعة وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى أنه يستعد لإنهاء برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.

وارتفع اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.2134 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 31 ديسمبر كانون الأول 2014. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى الارتفاع بأكثر من 1.5 في المئة منذ أمس الخميس لتسجل أقوى أداء ليومين منذ أغسطس آب.

وأدت قوة اليورو إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة كبيرة، 0.6 بالمئة إلى أقل مستوى في أربعة أشهر عند 91.329.

ومقابل الين، سجل الدولار أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 111.00 ينا.