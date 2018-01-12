الفاو: زيادة بنسبة 8.2% في أسعار الغذاء في العالم

أعلنت منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) الجمعة ان اسعار الغذاء في العالم ارتفعت بنسبة 8,2% عام 2017 بالمقارنة مع 2016.

وقالت المنظمة ان مؤشرها لاسعار الغذاء بلغ معدله 174,6 نقطة في 2017، في اعلى معدل سنوي منذ 2014.

في كانون الاول/ديسمبر وحده سجل المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في الاسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الاساسية 169,8 نقطة، بتراجع 3,3% عن تشرين الثاني/نوفمبر بحسب بيان للمنظمة.

وتابع البيان ان التراجع من شهر الى اخر كان "نتيجة تراجع حاد على صعيد الزيوت النباتية ومشتقات الالبان"، لكن اسعار كل فئات المواد الغذائية باستثناء السكر سجلت ارتفاعا على مدى العام.

وكان المؤشر الفرعي لمشتقات الالبان سجل اسرع نسبة ارتفاع مع زيادة ب31,5% على مدى عام.

اما مؤشر اسعار الزيوت النباتية فارتفع بنسبة 3% بينما كانت هذه النسبة 3,2% لسعر الحبوب و9% لاسعار اللحوم بالمقارنة مع مستويات العام 2016.

في المقابل، تراجعت اسعار السكر بمعدل 11,2% في العام 2017 بالمقارنة مع 2016 "بفضل محصول قوي في البرازيل اكبر منتج في العالم"، بحسب بيان الفاو.