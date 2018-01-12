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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

«الحفظ المستقل» و«المشتقات» و«خفض الأصول» تقرب البورصة السعودية من المؤشرات العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
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