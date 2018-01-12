صادرات الصين تفوق التوقعات في ديسمبر الماضي

ذكرت بيانات صينية رسمية اليوم الجمعة أن واردات الصين في كانون أول/ديسمبر جاءت أقل من توقعات السوق مع نمو بنسبة 5ر4% على أساس سنوي، بينما فاقت الصادرات التوقعات بزيادة نسبتها 9ر10% على أساس سنوي.

وأفادت الإدارة العامة للجمارك بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل بيانات تجارية قوية بشكل عام لعام .2017 وارتفعت واردات العام بنسبة 9ر15% إلى 8ر1 تريليون دولار في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9ر7% إلى ما يقرب من 3ر2 تريليون دولار.

وكان أداء الاقتصاد الصيني أفضل من المتوقع في العام الماضي، حيث أظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية اتجاها إيجابيا في نهاية العام.

غير أن منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي حذرت من أن النمو يغذيه ارتفاع الديون التي تهدد الاستقرار المالي للصين.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج يوم الأربعاء انه يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلى للبلاد بنسبة 9ر6% في عام 2017، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة المبدئي الذى يبلغ حوالى 5ر6%.

وتخطط الحكومة لإعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017 الأسبوع المقبل.

