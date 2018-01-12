الأسهم السعودية تستجيب لتطورات السوق المالية وتصعد 37 نقطة بدعم المصارف

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي بدعم من المصارف لتغلق عند 7338 نقطة كاسبة نحو 37 نقطة بنسبة 0.5 في المائة مع سيولة بالكاد وصلت إلى ثلاثة مليارات ريال بنسبة نمو 5 في المائة. يبدو أن السوق استجابت لتطورات السوق المالية التي أفصح عنها أخيرا التي تزيد من احتمالية انضمام السوق المحلية إلى المؤشرات الدولية وما يترتب عليه من دخول سيولة أجنبية تستثمر في السوق وتقدر بمليارات، ما يدفع السيولة المحلية إلى اقتناص الفرصة بالشراء لأجل البيع بأسعار أعلى عند زيادة الطلب الأجنبي على الأسهم التي من المتوقع أن يكون لها أثر ايجابي في الأسعار كما هي الأسواق الأخرى تتحرك قبل انضمامها إلى المؤشرات الدولية.

رغم الأداء الإيجابي لا تزال السوق لم تحقق أداء كافيا لتغير النظرة إلى إيجابية للمدى المتوسط، حيث إنها عجزت عن تجاوز أعلى نقطة لهذا العام عند 7338 نقطة التي بتجاوزها سيزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى مستويات 7400 نقطة. لا تزال مستويات الدعم عند 7260 نقطة تليها 7200 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7300 نقطة، لم يحقق خسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7338 نقطة رابحا 0.52 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7338 نقطة رابحا 37 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 139 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 36.9 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو 7.9 مليون سهم متداول لتصل إلى 166 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.88 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 82 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "المرافق العامة" بنسبة 0.33 في المائة، يليه "التأمين" تراجع بنسبة 0.09 في المائة. تصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.97 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.91 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 897 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 24 في المائة بقيمة 726 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 573 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "بترو رابغ" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 19.65 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 5.11 في المائة ليغلق عند 10.49 ريال، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت المدينة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 11.43 ريال، يليه "المتقدمة" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 43.44 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 68.77 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 22 في المائة بتداولات 659 مليون ريال، يليه "سابك" بنسبة 13 في المائة بقيمة 391 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بتداولات 295 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية