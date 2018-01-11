التضخم في السودان يرتفع إلى 25.15% في ديسمبر

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 25.15 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 24.76 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وخفض السودان قيمة عملته وألغى دعم القمح الشهر الجاري في إطار إصلاحات اقتصادية أوصى بها صندوق النقد الدولي في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين ارتفعت تكلفة الخبز والكهرباء مما أدى لاندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.

وخفض السودان قيمة عملته إلى 18 جنيها سودانيا مقابل الدولار الأمريكي في ميزانية عام 2018 التي بدأ العمل بها الشهر الجاري مقارنة مع 6.7 جنيه سوداني مقابل الدولار في 2017.

وزاد سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لأكثر من 30 جنيها مقابل الدولار في الأسبوع الحالي.

ورفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت مفروضة على السودان لمدة 20 عاما في أكتوبر تشرين الأول. لكن العملة الصعبة ظلت شحيحة في النظام المصرفي الرسمي مما أجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء التي ترتفع فيها أسعار العملة الأجنبية.

